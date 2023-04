En varias ocasiones, Anahí aseguró a los medios que veía a Andrés García como su segundo padre, pues la ayudó en los momentos más oscuros de su vida.

“Es como un papá para mí, es un ángel porque en los peores momentos, cuando estaba más desubicada en la vida, enferma y cosas que ya todos usted saben, hubo una persona que siempre se preocupó por mí, que me cuidó, que me aconsejó y me guió por el buen camino”, indicó la actriz.