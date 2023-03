Los antojos de Rihanna en su segundo embarazo: pasta y más pasta

Rihanna está disfrutando a plenitud su segundo embarazo y ha dado rienda suelta a los antojos, eso sí cuidando siempre lo que consume. En sus redes sociales la intérprete originaria de Barbados, dio un vistazo sus sus antojos en camino a lo que sería su tercer trimestre de gestación. Fue el pasado 12 de febrero cuando la intérprete de Diamonds apareció en el medio tiempo del Super Bowl luciendo su baby bump, dejando a sus seguidores sin aliento.

©GettyImages



Rihanna en el Super Bowl 2023 en febrero pasado

Hace unas horas, ‘RiRi’ publicó en sus stories que estaba comiendo un par de platillos italianos; se trata de dos tipos diferentes de pasta, unos gnocchis con carne molina y otro plato bien servido con espagueti en una salsa boloñesa con queso parmesano encima.

En ambos posts en redes, la cantante de 35 años presumió su pancita, dejando ver que ya está más allá de los seis meses de su dulce espera. Junto a una de las fotos, la también empresaria escribió: “Comida para llevar”.

©@rihanna



Rihanna y su bebé tenían antojo de pasta

Aunque la cantante suele ser discreta con sus posts en las redes, con esto ha dado un vistazo de lo mucho que está disfrutando esta etapa en compañía de su hijo mayor y su pareja, el rapero A$AP Rocky.

Eso sí, durante sus apariciones en público no duda de presumir su baby bump, como en la pasada entrega de los Oscar, donde cautivó a todos a su paso por la alfombra roja con un vestido de Alaïa en piel y seda con cuello de tortuga, el cual marcaba a la perfección sus curvas de mamá.

©GettyImages



Rihanna con su look en los Oscar

Más tarde, la cantante se cambió de vestido para su actuación en los Oscar, con el tema Lift Me Up (Black Panther: Wakanda Forever), el cual fue nominado como Mejor Canción Original en la pasada entrega de los Premios de la Academia. Aunque no se llevó el premio, Rihanna acaparó las miradas por su interpretación, además de su pancita de embarazada.

©GettyImages



Rihanna cantando en la 95° edición de los Oscar

Sobre el nacimiento de su segundo hijo, no se tiene la certeza de cuando podría suceder, pero quizá este se dé en mayo o junio. Curiosamente, su primer hijo con A$AP Rocky —del cual aún no conocemos su nombre— celebrará en mayo su primer año de vida, así que sería una gran jugada del destino que los dos niños tuvieran el mismo mes de cumpleaños.