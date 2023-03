La actuación no era lo primero en los planes de esta guapa actriz colombiana, pues antes de declinarse por esta profesión, ella estaba decidida a dedicarse al ballet clásico, danza que practicó desde niña. “Soy súper rígida con muchas cosas, con la ropa, como llevar el pelo, con el estudio, con las escenas, cuando marcan una escena y hacen el montaje no se me olvida nunca nada, eso es una cosa que el ballet te da y haberlo hecho desde niña me ha servido para formar mi carácter con mucha disciplina en todo lo que hago”, confesaba hace tiempo a Postdata Magazine.