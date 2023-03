Este 12 de marzo se llevó a cabo la 95.ª edición de los Premios Oscar, la gala más esperada por actores, actrices y muchas más personas relacionadas con el mundo de la cinematografía. Lejos de la polémica que envolvió a la ceremonia del año pasado, en esta ocasión la premiación marchó según lo esperado, y en un ambiente lleno de emoción, Everything Everywhere All at Once se convirtió en la gran ganadora de la noche.

No solo las estrellas fueron testigos de los emotivos momentos que hubo en la gala, pues en muchos casos las celebridades acudieron acompañados de sus familiares, aunque fueron los más jóvenes los que acapararon los reflectores. Después de brillar en las Fashion Week de Milán y París, Valentina Paloma arrasó en la alfombra champagne junto a su mamá, Salma Hayek. Pero no fueron las únicas, ya que muchos famosos asistieron a la ceremonia cobijados por el cariño de sus retoños.