Fallece el gran actor Ignacio López Tarso a los 98 años

El mundo del cine y el entretenimiento está de luto con el deceso de Ignacio López Tarso. El afamado actor de origen mexicano falleció este sábado 11 de marzo a la edad de 98 años. Medios internacionales reportaron su muerte este sábado por la noche. El actor, con más de siete décadas de trayectoria, pasó sus últimos días ingresado en un hospital de la Ciudad de México a causa de una neumonía.

©GettyImages



Ignacio López Tarso falleció a causa de varias complicaciones en su salud; llevaba varios días ingresado

Fue el pasado 3 de marzo cuando el histrión de 98 años fue internado de emergencia en un hospital de la Ciudad de México, debido a oclusión intestinal y una neumonía, así lo informó Lulú Mogollón, su asistente. Hasta hace unas horas, su hijo Juan Ignacio reportó que el estado de salud de su padre era delicado y que además de la neumonía y la oclusión intestinal, estaba lidiando con otras condiciones. “Tiene insuficiencia renal, cardiaca, pulmonar... Está semi inconsciente. No puede comer, no puede hablar”, explicó Juan Ignacio, el hijo del primer actor hace unas horas.

Luego de más de una semana ingresado en un centro médico en terapia intermedia, el histrión del cine de la Época de Oro del cine mexicano falleció este sábado.

A través de las redes sociales, varios famosos lamentaron su deceso. Ana Martín compartió una fotografía al lado de su querido amigo y colega y escribió: “El actor más grande que México ha tenido se nos fue pero nos deja un legado que solo él pudo darlo, tuve la suerte de trabajar mucho con él. #IgnacioLopezTarso. Nachito, amigo del alma vas a ir a iluminar el cielo y nosotros te vamos a extrañar, todo mundo. El público que te adoraba y admiraba. Mis respetos a toda su familia”.

Ana Brenda Contreras también se despidió del actor, asegurando que trabajar a su lado había sido uno de los privilegios más grandes. “Uno de los regalos más grandes que me ha dado la vida fué compartir con él y conservarlo. Nuestras pláticas, las risas, observarlo y aprenderle tanto. Tan fuerte e imparable que a veces pensé nos iríamos todos antes, me hubiese encantado celebrarle como se tenía planeado en Bellas Artes…como lo merecía, en vida. Pero su legado y el cariño que deja en todos nosotros lo hace inmortal. Estoy triste y me siento contenta que vivió tanto, se nos fue un GIGANTE”.

Aracely Arámbula, quien compartió créditos con López Tarso en la puesta en escena Un Picasso, también despidió al gran actor. “Gracias eternas por ser mi gran maestro”, escribió junto a una foto de sus días en el teatro, por allá del 2016.

Ignacio López López nació el 15 de enero de 1925 en Ciudad de México. Curiosamente, López Tarso estaba enfocado en su carrera con el seminario, sin embargo, tras varias vivencias dentro de la milicia y un fuerte accidente, se inclinó por la actuación.

Estudió en el Instituto Nacional de las Bellas Artes (INBA) y su debut en el cine fue en 1954 con la película La desconocida. Cinco años después, llegó su gran momento en la pantalla grande con Macario. El filme, estrenado en 1959, estuvo bajo la dirección de Roberto Gavaldón, basada en la novela del escritor alemán B. Traven. La película tuvo tan buena acogida, que fue la primera película mexicana nominada al premio Oscar como Mejor Película en Lengua Extranjera en 1960.

Rosa Blanca, Hombre de papel y Rapiña fueron otros de sus trabajos relevantes en cine. En su trabajo en el mundo de las telenovelas, destacó en El derecho de nacer, Senda de gloria, Esmeralda, entre otras.

Su último trabajo en televisión fue en 2022, en la 12a. temporada de la serie Vecinos, donde interpretó al personaje de don Lorenzo Ruiz.

En cuanto a su vida personal, en 1950 contrajo matrimonio con Clara Aranda, con quien tuvo tres hijos: Susana, Gabriela y Juan Ignacio. En el 2000, Clara Aranda falleció a causa de un enfisema pulmonar, luego de estar casada con el actor durante 50 años. Los últimos años de su vida los compartió al lado de su pareja sentimental Gabriela Romo.

