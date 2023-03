Lili Estefan admite que se identifica con Shakira: ‘Uno piensa que se casa para toda la vida...’

Hace unos días salió a la luz una entrevista en la que Shakira se sinceró sobre su sentir a raíz de su separación de Gerard Piqué. La cantante confesó que tenía el sueño de que sus hijos tuvieran a sus padres juntos y también admitió que durante mucho tiempo fue “bastante dependiente de los hombres”. Estas palabras, así como sus aprendizajes tras su ruptura, tocaron profundamente a Lili Estefan, quien vivió una situación similar años atrás. La conductora habló al respecto en El Gordo y La Flaca (Univision), y dijo sentirse identificada con la colombiana.

La cantante se sinceró sobre su separación de Piqué

La entrevista que Shakira concedió a Enrique Acevedo se abordó en el programa que conduce Lili junto a Raúl de Molina, y ella no pudo evitar sentir empatía con la cantante, dada su propia experiencia. “El dolor sigue a través de los años, porque es demasiado reciente, y como dice ella, este no era su plan de vida, simplemente pensó tener una familia todos bajo un mismo techo”, opinó la conductora.

“Y yo creo, Raúl, que al final eso es lo más difícil cuando viene un divorcio, sobretodo cuando un golpe así tan inesperado, cuando esto sale de la nada, el universo te golpea... Yo me identifico mucho, mucho, con lo que dice Shakira”, aseguró Lili, y su compañero estuvo de acuerdo, pues él vio de lo dura que fue para ella su separación de Lorenzo Luaces, padre de sus hijos, luego de 25 años de matrimonio.

“Tú terminaste divorciada y lo que tu sufriste, porque lo viví yo aquí en el programa, mucho después de que todo esto terminó, porque tú seguías y sufrías y estabas preocupada porque pensabas que te habías casado para toda la vida”, expresó Raúl.

“Uno piensa que se casa para toda la vida y de momento la otra persona tiene otro plan de vida a mitad de camino”, comentó la conductora. “Es para ella fuerte y sobre todo cuando se vive públicamente, porque si hubiese sido un divorcio que tú dices fue privado y poco a poco vamos dando los primeros pasos”, opinó la presentadora, refiriéndose a lo mediática que ha sido la ruptura de Shakira. “Pero ella está empezando, y entiendo cuando dice ‘me levanté de la nada’, porque ya cuando tocas fondo, ahí es cuando empieza uno a tomar fuerza”, reflexionó Lili.

Lili se separó tras 25 años de matrimonio

La dura separación de Lili

En 2018, la estrella de El Gordo y la Flaca se separó de quien había sido su esposo durante 25 años, y la situación fue muy dolorosa para ella, pues hubo detrás una infidelidad de parte de Lorenzo Luaces. Si bien en aquel entonce se supo del divorcio y se especularon los motivos, fue hasta dos años después que ella rompió el silencio sobre lo sucedido.

En una charla en el show virtual Red Table Talk: The Estefans que conduce su tía, Gloria Estefan y su prima Emily, Lili contó la confesión que le hizo el padre de sus hijos: “Un paparazzi me captó con otra mujer y está pidiendo 200 mil dólares por las fotos”, recordó. “¡Claro que quería matarlo! Pero siempre me contengo porque soy una figura pública”, dijo ella cuando Emily le preguntó sobre su reacción.

Tras esta sensible situación, Lorenzo se fue de la casa que compartía con Lili para nunca volver. “Desde que me divorcié, jamás he vuelto a hablar con él. Se pone en contacto conmigo a través de mis hijos”, reveló la presentadora.

Lili sufrió mucho tras su ruptura

