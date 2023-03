La foto inédita de Chayanne que demuestra por qué enamoró a sus fans en los 90s

En Latinoamérica, Chayanne es considerado “el papá de todos” porque desde hace años conquistó a varias generaciones, no sólo con las letras de sus canciones que ponían a bailar y suspirar a todos; sino también por su físico. Ahora una foto inédita en traje de baño surgió de los recuerdos de una fan para comprobar por qué es qué se robaba los suspiros de miles de mamás y con la que suma nuevas “novias” de generaciones actuales.

Jocelyn Corada publicó la foto que logró tomarse con el intérprete de Y Tú Te Vas en 1996, cuando él tendría 28 años. El puertorriqueño disfrutaba de un día en el mar cuando su fan lo reconoció y muy sonriente accedió a tomarse una foto con él.

“Y el mejor recuerdo. Haberme encontrado en la playa con @CHAYANNEMUSIC en 1996. A mis 23 años. Inolvidable. Gracias por tu simpatía y cariño. Con esa foto me he lucido por décadas. Y no existían redes sociales así que guardada como hueso de Santo”, contó Jocelyn en Twitter, en donde publicó la imagen que en minutos se volvió viral.

La foto no sólo despertó la emoción de otras fans que consideraron a Corada muy afortunada, sino que llamó la atención por el físico de Chayanne, que con un ajustado traje de baño azul dejaba ver lo marcado de su abdomen, fruto de sus horas en el gimnasio más las coreografías de sus temas; y que aún conserva por su disciplina.

Luego de ver cómo todos comentaban y hacían memes de su foto, Jocelyn contó un poco más de aquel encuentro: “Nunca pensé en el revuelo que causaría. Te lo juro. Para mí es un hermoso recuerdo. Él iba con su hermano y yo estaba con una amiga. Se sentó a conversar con nosotras. Muy agradable y simpático. Saludos y cariños para ti”.

Y todo por una almohada

Chayanne no es ajeno a las redes sociales ni a lo que se publica de él, y notó cómo algunas de sus fans estaban publicando una foto con una curiosa almohada con su cara. “He visto que subieron muchos memes con esta almohada, ¿Quién la tiene? manden su foto con la suya 😂”, pidió el cantante el domingo pasado.

El trend se hizo aún más grande pues Elmer Figueroa Arce, su nombre real, encontró otros productos que sus fans tienen con su rostro, lo que le causó mucha gracia. “Parece que el único qué falta por tener una almohada de Chayanne chiquito soy yo 😂”, contó al ver las fotos de sus fans con la ya muy famosa almohada. Sin embargo, de la foto que tanto furor causó, no hizo comentarios.

