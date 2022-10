Chayanne se sincera: ‘No soy perfecto… He vivido situaciones difíciles’

Gracias a su talento y dedicación, Chayanne goza hoy de una trayectoria impecable, la cual incluye una lista interminable de éxitos musicales. A la par de su carrera, el cantante boricua ha logrado la realización a nivel personal. Y aunque él se ha mantenido firme en su decisión de mantener su faceta familiar lejos de los reflectores, no es un secreto que tiene una familia sólida y feliz. Viendo las cosas desde afuera, muchos podrían pensar que el intérprete tiene una vida perfecta, sin embargo, no es así. Él mismo se ha sincerado al respecto y ha revelado haber atravesado por situaciones difíciles.

©GettyImages



Chayanne se ha convertido en todo un referente en la música en español.

“Estoy en un momento de mi vida de poder decir las cosas abiertamente. No tengo nada que ocultar”, confesó el intérprete de Salomé en entrevista con el diario mexicano Reforma. “No soy perfecto, nadie lo es, he vivido situaciones difíciles, he aprendido de ellas y he tratado de no tropezar dos veces con la misma piedra”, agregó Chayanne, evitando entrar en detalles respecto a aquellas vivencias. Y es que, como sus fans han podido constatar, el cantante ha optado por ser discreto en algunos aspectos, especialmente en su vida amorosa y familiar.

Hace apenas unos días, Chayanne se subía al escenario de los Billboard para recibir de manos de Jacky Bracamontes el Premio Ícono, un merecido reconocimiento a su carrera. Este inolvidable momento fue a su vez un recordatorio del estrecho vínculo que ha logrado crear con su público y la industria a través de los años. Los asistentes a esta ceremonia de premios fueron testigos además del lanzamiento oficial de su nuevo tema Como tú y yo, el cual horas antes bailaba junto a sus hijos.

©GettyImages



El boricua acaba de ser reconocido con el Premio Ícono en los Billboard.

El video junto a Lorenzo e Isadora, fruto de su matrimonio con Marilisa Maronesse, fue especialmente significativo, pues el cantante nunca había compartido en sus redes sociales fotos o videos junto sus hijos, pues desde siempre ha sido partidario de mantener ese aspecto de su vida lejos del ojo público. Sin embargo, esta postura no ha impedido que los jóvenes usen sus respectivas cuentas para mostrar la faceta paternal de su famoso papá.