Mamá de Alejandro Fernández revela lo difícil que ha sido para él superar la ausencia de su padre

Alejandro Fernánez aún lleva en su corazón el dolor por el fallecimiento de su padre, Vicente Fernández, y su proceso de luto no ha sido nada sencillo. A poco más de un año de la lamentable pérdida del Charro de Huentitán, su hijo no ha logrado encontrar la resignación necesaria para seguir adelante sin que esta irreparable situación lo atormente, un estado emocional que es visible y del que su mamá, doña Cuquita, habló al respecto, revelando por qué le es tan difícil.

“Para él ha sido más duro porque a él le tocó en el momento en el que Vicente falleció”, dijo la viuda del famoso cantante mexicano. “Entonces para él ha sido más pesado, pero ahí va”, agregó ante varios medios de comunicación tras la misa en honor a Vicente Fernández que la familia realizó en el rancho Los Tres Potrillos, en Guadalajara, México. La ocasión fue para conmemorar los 83 años que habría cumpllido el intérprete el pasado 17 de febrero.

Optimista y segura de que su hijo puede superar ese dolor, doña Cuquita le envió un mensaje a través de las cámaras a su hijo Alejandro: “Vayamos adelante. Nada más tenemos una vida, no sabemos qué tan larga, qué tan corta sea”.

Alejandro Fernández, una polémica que ha dado mucho de qué hablar

En días pasados, Alejandro Fernández preocupó a sus seguidores por supuestamente haberse presentado en un concierto en estado de ebriedad. Su apariencia no era la misma con la que conquistó a su público, pues se veía desaliñado y un tanto desorientado, algo que sus seguidores notaron de inmediato.

Al respecto, el intérprete y padre de Camila Fernández, explicó los motivos detrás de su estado emocional, asegurando que no todo se debe al dolor por la ausencia de su padre. “Llevaba 2 meses sin tomar, tampoco quiere decir que había durado 10 meses tomando. En mis conciertos sí me gusta echarme mi traguito porque me ayuda, de alguna forma me relaja, sufro de ataques de pánico, de ansiedad, entonces de repente un trago, dos tragos, me ayudan muchísimo”, contó en entrevista para el programa mexicano Ventaneando.

“Había viajado un día antes, dormí muy mal, estaba a dieta, el viernes no comí, el sábado me desperté tarde, no comí tampoco y no tenía nada en el estómago”, agregó.

Sobre las lágrimas que no pudo contente, explicó que la emoción familiar se hizo presente luego de ver cantar a su hijo, Alex, un momento que le recordó sus inicios y cómo su padre lo observaba con orgullo: “Me ganó el sentimiento y me solté llorando como un bebé, porque además estaba pensando en mi padre en ese momento... Porque a Álex le había ido muy bien en ese día, le estaba agradeciendo de que nos estuviera acompañando, entonces se me vino todo en ese momento”, aseguró.