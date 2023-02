Ángela Aguilar posa junto a la reina Sofía, tras su presentación en España

Ángela Aguilar vivió unode los días más especiales en su carrera artística tras cantar para la reina Sofía de Grecia en la octava edición del Premio Iberoamericano de Mecenazgo. Tras su participación en el prestigioso evento, la cantante tuvo la oportunidad de conocer a la reina madre de España e incluso, la artista y la monarca se hicieron una fotografía juntas, algo que como la propia Ángela ha descrito como todo un “privilegio”.

Ángela Aguilar cantó para la reina Sofía en Madrid

“Tremendo privilegio, algo que nunca me imaginé. Definitivamente la música es el idioma universal. ¡Infinitas gracias! Esta experiencia me la llevo en el corazón”, escribió la intérprete de temas como Ahí donde me ven junto a la imagen en la que aparece al lado de Sofía de Grecia, quien a su vez es madre del actual rey de España, Felipe VI.

Ángela Aguilar junto a la reina Sofía

El evento se llevó a cabo en las inmediaciones de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, ubicada en la zona céntrica de Madrid, en la capital española. El Premio Iberoamericano de Mecenazgo, promovido por la Fundación Callia, tiene el propósito de promover el mecenazgo en el arte latinoamericano, español e internacional.

Aunque no se han revelado mayores detalles de la actuación de la cantante de 19 años frente a la reina emérita, hace unos días su padre, Pepe Aguilar, reveló en qué consistiría la presentación de su talentosa hija. “Va a haber dos guitarristas sevillanos que viajan especilamente a acompañarla con un par de canciones que no se la van a acabar”, dijo hace unos días.

“La princesa de México”, “Dos mujeres con clase y estilo”, “¡Qué orgullo”, “Dos reinas; una de España y la otra la princesa de la música ranchera mexicana”, fueron solo algunos de los comentarios que los fans de Ángela dejaron debajo del post de la intérprete.

Planes para cantar en España

A través de sus redes sociales, Pepe Aguilar celebró el éxito de su hija, quien puso en alto el nombre de México en el evento de la Fundación Reina Sofía. “¡Saludos desde España! Ya terminó el evento de @angela_aguilar_ para la Fundación Reina Sofía. ¡Una chulada! Infinitas gracias por la invitación 🙏🏼🙏🏼🙏🏼¡Viva México, viva España!”.

Parece que la dinastía de los Aguilar estará viajando frecuente al ‘Viejo Continente’, pues el cantante reveló que están en planes para llevar los conciertos de Ángela por España. “¿Cuándo un concierto por España, maestro?”, a lo que Pepe Aguilar respondió: “Esa es la idea 😉. Pronto, muy pronto...”.

