Muere Proteo, uno de los perros rescatistas de México enviado a Turquía

La comunidad internacional no ha dejado de enviar ayuda humanitaria y equipos de rescate a las zonas más afectadas por los devastadores sismos que azotaron Turquía y Siria hace una semana. Recientemente se reportó que, Proteo, uno de los perros del equipo de rescatistas mexicanos, perdió la vida en cumplimiento de sus funciones. La Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) de México confirmó la información a través de sus redes sociales, reconociendo la labor y entrega del perro de raza pastor alemán.

Las autoridades estiman más de 35 mil muertos al cierre de esta edición

“Gracias Proteo por tu heroica labor, cumpliste la misión del perrito del Ejército mexicano”, se lee en un tuit compartido por la cuenta oficial de la dependencia, acompañado de una foto del can.

La embajada de Turquía en México también lamentó el deceso de Proteo, a quien reconocieron su labor en la zona del desastre rescatando personas de entre los escombros.

Lamentamos profundamente la muerte de Proteo, valiente integrante del equipo de rescate SEDENA. Nunca le olvidaremos.

SEDENA kurtarma ekibinin cesur üyesi Proteo'nun kaybı nedeniyle üzgünüz. Onu her zaman hatırlayacağız. 🇲🇽🤝🇹🇷 https://t.co/f1gTxC2xhY — Embajada de Türkiye en México (@EmbTurquia) February 13, 2023

Hasta el cierre de esta edición, medios internacionales como EL PAÍS, reportan que la cifra de fallecidos ha aumentado en más de 35 mil, además de que se calculan 85 mil heridos.

“Quiero deicrte que me siento orgulloso de ti porque siempre fuiste un perro fuerte, trabajdor, que nunca te diste por vencido. Solo me queda agradecerte por haberme traido. Lamentablemente no vas a poder llegar conmigo, siempre te estaré recordando. Todo México espero que siempre te recuerde”, así despidió su entrenador a Proteo a través de un emotivo video compartido en TikTok.

Además de esto, desde Turquía, en la zona del desastre de los sismos, los rescatistas mexicanos de la Cruz Roja y otras autoridades hicieron el tradicional pase de lista para despedir así a Proteo en una ceremonia en su honor. QEPD.

Türkiye’de deprem bölgesinde çalışan Meksika arama kurtarma ekibi Sedena’nın hassas burunlu köpeği Proteo, enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Kurtarma ekibi Proteo’ya düzenlediği törenle veda etti. pic.twitter.com/IRtT1o7rA1 — Haber (@Haber) February 12, 2023

