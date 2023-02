Mau y Ricky nos llevan a ‘Mami’, y Luis Fonsi a ‘Bora Bora’ junto a Abraham Mateo

¡Fin de semana de Super Bowl! Estamos listos para la gran fiesta del deporte, y en ninguna fiesta puede faltar la buena música. Para que tu playlist esté de lo más fresco, Abraham Mateo & Luis Fonsi estrenan Bora Bora, Lasso nos pone a dudar con Los Hombres son Todos Iguales, Pablo Alborán interpreta La Fama, el éxito de Rosalía; y Humbe nos prepara para el 14 de febrero con sanValetin:).

El Alfa & Prince Royce - LE DOY 20 MIL

En el video se puede apreciar a los artistas interpretando la canción en un barrio alegre donde resalta la contagiosa energía del pueblo dominicano y los exteriores llenos de color, con escenas que muestran cómo un hombre hace todo para complacer a la mujer que ama. Bailarines agregan un carácter dinámico al video donde luce la emblemática bandera dominicana, símbolo del país de ambos artistas.

Abraham Mateo & Luis Fonsi - Bora Bora

“Bora Bora transmite la buena vibra latina que arrastra mi colega Fonsi y que tb me hace conectar mucho con mi público de fuera. Como de costumbre detrás de toda esa fuerza que esconde ese dembow podéis encontrar una letra con historia y mucho sentimiento. Otro sueño cumplido que añadir a la lista el colaborar con un artista que admiro desde pequeño y de los pocos que puedo considerar un amigo de verdad”, agregó el artista español.

Lasso - Los Hombres son Todos Iguales

Una historia musical cuyo eje conceptual es el amor, la nostalgia y las diferentes visiones que recaen sobre dichas emociones. El músico, compositor y arreglista nos muestra una faceta más suave en esta hermosa balada. En ella es capaz de narrar, tanto en voz masculina como femenina, la historia de una relación que apenas comienza. Contrario a lo que el título supone, esta no es la historia de un tórrido romance, si no una que relata las inseguridades de una chica al haber sido lastimada por los clásicos discursos de conquista, mientras el protagonista masculino trata de demostrarle que los hombres NO son todos iguales. Es este juego narrativo, tan bello como conmovedor, en el cual una vez más Lasso logra capturar a través de sus letras las facetas del amor.

Pablo Alborán - La Fama (Amazon Original)

Una nueva versión de la canción de Rosalía pero esta vez el Amazon Original lo podrás escuchar de la voz del cantantautor español Pablo Alborán, ¡perfecto para empezar a celebrar el día de San Valentín! “Desde que escuché La Fama y, con el respeto y la admiración que le tengo a Rosalía, me imaginé interpretando una versión más íntima de la canción. Espero que todos los oyentes de Amazon Music disfruten tanto como yo con esta nueva versión que tanta ilusión me hace compartir con mis fans”, menciona Pablo Alborán sobre la canción.

Mau y Ricky - Miami

Con su nuevo y muy anticipado sencillo, las superestrellas venezolanas están listos para llevar el calor de Miami a todas las esquinas del mundo y con él, brindan una antesala a lo que se espera del reconocido dúo durante el resto del año. Es un tema que se mantiene fiel al sonido con el cual Mau y Ricky han logrado consolidarse dentro de la industria de la música latina, pero esta vez el dúo le agrega un giro con un poco de picardía y diversión.

Fonseca - En Vivo y En Directo

“Esta canción habla de esa conexión extrema con nuestro teléfono, con las redes sociales, con la información en general, que no nos dejan ver la realidad de la vida y vivirla en vivo y en directo. Por eso es una canción que quiero mucho porque habla de eso, por eso en el video invito a todos a apagar los teléfonos solo por un momento y a conectémonos con el momento”; explica el artista.

Lizzo - Special

La superestrella certificada multiplatino de la RIAA, Lizzo, se asoció con su cercana amiga, SZA, para este tema. La colaboración ofrece una positividad exacerbada.

Álvaro Díaz & Sen Serra - 1000Canciones

Cuando los dos se conocieron hace un rato atrás en la Ciudad de México, tuvieron mucha química. Álvaro siempre fue fan de la música de Sen Senra y sintió que tenía que ser parte de Sayonara. Luego, 1000CANCIONES fue grabada en Madrid. “Honestamente puedo decir que esto fue una de las mejores experiencias. Es bien raro que Sen o yo hagamos un tema de reggaeton y por eso está canción es tan especial”, explica Álvaro sobre cómo crearon el tema. Actualmente, Sen Senra es uno de los artistas más prometedores de España quien navega entre muchos géneros y cuya música está influenciada por el indie rock, la psicodelia, garage, pop, R&B y hip-hop.

Adriel Favela - En Este Amor

Adriel Favela sigue dándole rienda suelta a su espíritu libre, sin ataduras y nuevamente, sorprende en la escena musical con el lanzamiento de En este amor, un tema de desamor escrito por Gussy Lau y Tamayo Aguilera. “Todo ha sido un bonito accidente porque esta canción iba dirigida a otra persona pero, al final del día, Dios tiene un propósito para todos nosotros, el tema ensambló muchísimo ¡Me encantó! Trae una esencia muy bonita que creo va a diferenciar de todo lo que hemos hecho antes a lo que estamos haciendo ahora y obviamente haciéndolo con el corazón para que el público lo reciba de la misma manera” comentó Adriel Favela.

Blessd - AP

Después de haber lanzado su segundo álbum Siempre Blessd con el que ha alcanzado millones de reproducciones en las plataformas digitales y con el que logró ubicarse #8 Global Álbum debut en Spotify el hitmaker hecho en Medellín presenta su nuevo sencillo titulado AP, una trap hecho para que suene en la calle.

Frijo - Trap Explícito

Un EP de cuatro canciones que muestra a Frijo como artista, y a la vez nos presenta a Emanuel el chico soñador. Para volver a sus raíces y trabajar en la creación de Trap Explícito, Frijo fue al lugar donde el género del Trap cambió su vida para siempre - Córdoba, Argentina. Los cuatro temas incluidos, fueron cuidadosamente seleccionados por el artista para relatar su carrera musical y sus luchas personales. Cada tema tiene su propio sonido y narra en detalle el éxito y las luchas que el artista ha vivido en los últimos años.

Manuel Medrano y Juliana - La Primera Vez

La canción original de la nueva serie de Netflix que llevará el mismo nombre. Inspirada en una historia de amor de colegio ambientada en los años 70, que nos lleva por un viaje de autodescubrimiento y de exploración a través de las primeras veces de un grupo de adolescentes.

Remers & Javiielo - To’ Los Días

Una canción en la que pusieron su talento y su empeño para que sea todo un éxito y los fanáticos de los artistas la disfruten, como sus éxitos anteriores. El video grabado en Puerto Rico, el cual fue dirigido por Young rey Justin, donde se puede ver a los artistas en una especie de cuarto, junto a una bella mujer a la cual va dirigida la canción.

Kevin Roldan y Bryant Myers - S.E.X.O.

El cantante, compositor y empresario Kevin Roldán y el icono del trap latino Bryant Myers, dos de los grandes exponentes del género urbano presentaron S.E.X.O., una colaboración en la que rompen todos los esquemas de la música latina y sorprenden al público con un reguetón sensual, sensitivo y audaz. El video destaca por su habilidad en utilizar contrastes de colores para transmitir una sensación de tensión entre lo puro y lo tentador, reforzado por los vibrantes ritmos de Kevin Roldán y Myers.

Rebecca Black - Let Her Burn

La querida reina de Internet, cantante, compositora y creadora queer Rebecca Black presenta su álbum de estudio debut Let Her Burn y se presenta como un nuevo tipo de estrella del pop; uno que el mundo nunca ha visto antes. Let Her Burn se abre con Erase You, presentando un lado completamente nuevo del creador queer-celebre al combinar motivos pop y producción electrónica futurista. El sencillo introductorio del álbum, Crumbs, ve a Rebecca explorar la vulnerabilidad que siente al encontrar el equilibrio con la sumisión, el dominio y la sexualidad.

ElArturo - Raro

ElArturo rompe con los estereotipos dentro de la música y nos entrega su segundo álbum de estudio titulado Raro, una producción en la que se arriesga al fusionar géneros como boleros, cumbias, R&B, sierreño, Hip Hop, con la instrumentación de la música mexicana, logrando un concepto fascinante, que lo hace un artista único.

Los Rivera Destino - Silla Plástica

Conocidos por sus canciones ingeniosas, cómicas y conmovedoras, el trío boricua celebra a esta humilde pieza mobiliaria que ha estado presente en la vida de todos a nivel mundial. “¿Le ha importado alguna vez cómo se siente una silla? Esta canción intenta humanizar metafóricamente a todas las sillas plásticas que han estado para darnos apoyo”, dijo el trío al explicar qué les inspiró a escribir y sacar el interesante tema.

Yerai R - Ajua

El cantante estrena su primer sencillo AJUA, un tema compuesto y producido por el mismo artista, con un ritmo pegajoso que se presta para pasar un buen rato entre amigos. “Para AJUA, mi inspiración fue en un personaje al que le gusta la fiesta, las mujeres, pasarla bien, y hacer dinero”, expresó Yerai R acerca de este sencillo.

Arriola - Déjenme Tomar

El tema narra la historia de alguien que se encuentra en un momento de despecho y en el proceso de dejar en el olvido a esa persona especial, pero por última vez quisiera llamarla y bloquear su número de teléfono al día siguiente para no caer en la tentación de volver a comunicarse con ella mientras deja las penas a un lado gracias a sus amigos y los tragos.

Humbe - sanValetin:)

¡Problemas en el pasillo 7! Uno de los artistas más completos y aclamados del pop mexicano toma por asalto un supermercado y ¿¿se pone a bailar?? Esto es parte del video del nuevo sencillo de Humbe, titulado sanvalentín:(. “No quería sacar nada hasta sentir una evolución en mi sonido”, cuenta el regiomontano de 22 años. “En el caso de Sanvalentin:( se trata de una canción que hice porque tuve que pasar por una relación en la que daba más de lo recibía. Era una relación que sí se basaba en amor, pero no era recíproco”, se confiesa el cantante.

Conexión Divina - Cambio de Canción

Un tema original inspirado en aquellos títulos que nos han servido de compañeros cuando nos han roto el corazón. Ashlee, Liz y Sandra, las tres mujeres y artistas empoderadas que conforman a Conexión Divina, hicieron de esta nueva canción una unión con otras que marcaron su historia y están convencidas que su generación y el público sentirán lo mismo. Adiós Amor y A través del Vaso, son parte de este tema.

LOS G4 - Certified The Album

Esta propuesta energética, que fusiona ritmos del trap clásico, es interpretada por los artistas Young Miko y Jovaan. “Miko y yo quisimos demostrar con esta canción que el género sigue innovando en sonidos y estilos. Con 6B no nos pusimos límites. Cabe destacar, el agradecimiento a la familia de Los G4 por la oportunidad de participar en Certified The Album”, expresó por su parte Jovaan.

Sael - Europeo

Sumergiéndose en el tema de ambiente electrónico, la dinámica vocalización de Sael se fusiona perfectamente con los vibrantes sintetizadores y tempos cambiantes, evocando una sensación de escapismo y nostalgia. Recordando una noche de fiesta, sobre la cautivadora música de discoteca, el coro canta: “Voy de camino a la discoteca pa’ verte otra vez, y sé que hoy se nos da, yo no soy de salir, vine por ti na’ mas”.

Lenny Tavárez - Felicidades

Un tema de empoderamiento dedicado a todas esas mujeres que se encuentran atravesando una ruptura amorosa, con el fin de felicitarlas e inspirarlas a salir adelante dejando atrás la depresión y la negatividad que pueden sentir cuando se dejan de sus parejas. El sencillo estuvo a cargo de la producción de King Swift, muestra una nueva fase de la estrella puertorriqueña, destacando su habilidad nata para conectar con el arte de su música.

Yari M - Está Lloviendo

La cantautora puertorriqueña encuentra el balance perfecto entre lo sensual y vulnerable en “Está Lloviendo”. El tema es una bachata en que la artista le canta a una relación fallida al ritmo seductor del contrabajo y la percusión típicos en este género tropical. Sin embargo, Yari M le da un toque pop colocando un sintetizador acompañado con un arreglo de gotas de lluvia que establecen el tono melancólico de la canción.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.