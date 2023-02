Irina Baeva entrega la primera invitación para su boda con Gabriel Soto

Aunque Irina Baeva y Gabriel Soto siguen en el ojo del huracán por los rumores de su supuesta separación, la actriz rusa hace caso omiso y prefiere reírse de la situación y enfocarse en otras cosas. Esta mañana fue la presentadora invitada en Despierta América, a donde llegó con un detalle muy especial para Alan Tacher. Y es que desde hace semanas ella y Gabriel le habían prometido que estaría invitado a la boda que sus fans tanto esperan, y este miércoles llegó al set de Univision con la invitación en mano.

“Aquí está la prueba, ya puedo dormir tranquilo”, dijo Alan después de recibir la invitación de broma en la que mostró el nombre de Irina y Gabriel. “Las hicimos al momento, pero aquí está la invitación”, agregó Tacher. Con ello el presentador del programa matutino cumplía la apuesta que hizo meses atrás mientras entrevistaba a Gabriel, quien le aseguraba que sería invitado al enlace. 

Aunque todo se trató de un juego entre los presentadores, Francisca quería ver más detalles de la invitación, en especial de la fecha. “Todavía no tenemos fecha, pero ya tenemos la primera invitación oficialmente entregada”, contó Irina. Al preguntarle si será este año cuando por fin pasen por el altar, Baeva sólo respondió: “Yo espero”.

Irina Baeva asegura que sí hay boda

Fue en octubre de 2020 cuando Gabriel Soto le hizo la gran pregunta a Irina Baeva, justo en su cumpleaños número 28 de su amada, una buena nueva que compartieron con nuestra publicación hermana, ¡HOLA! México. Por el paso del tiempo y la supuesta distancia que se aprecia en sus redes sociales, los seguidores de la pareja creen que la pareja podría haberse separado y que no lograrán llegar al altar, rumores que los dos se han encargado de desmentir en varias ocasiones.

“Aquí seguimos, sigue la boda en pie, todo”, expresó Irina la semana pasada a Despierta América. “Cuando nos preguntan por la fecha es algo que no sabemos responder”, explicó. Irina también se refirió a las especulaciones de que siguen juntos por contrato: “Creo que nosotros dos decidimos ya no participar en estos dimes y diretes. No tenemos que demostrar nada a nadie ni estar publicando o posteando para que alguien nos crea... Y en cuanto al contrato, ¡yo no lo he cobrado!”, dijo entre risas.