Leonardo DiCaprio ¿sale o no con una modelo de 19 años?

Ser uno de los solteros más codiciados de Hollywood puede tener algunos inconvenientes, y eso lo sabe bien Leonardo DiCaprio. Muchos no pueden aceptar la idea de que este apuesto actor no tenga novia, por lo que a menudo es vinculado sentimentalmente con mujeres que lo rodean. Hace apenas unas semanas el protagonista de Revenantfue relacionado con Victoria Lamas, una de las hijas de Lorenzo Lamas, y ahora han surgido rumores que apuntan a un posible romance con una joven modelo: la francesa Eden Polani, de 19 años.

©GettyImages



Leo no pierde su título de galán codiciado

Leonardo y Eden fueron captados recientemente en una fiesta en Los Ángeles, y las alarmas se encendieron de inmediato, pues aunque estaban rodeados de más personas, para algunos las imágenes eran prueba de que los dos estaban saliendo.

Sin embargo, las afirmaciones de un posible noviazgo entre Leo, de 48 años, con la modelo francesa están perdiendo fuerza tan rápido como surgieron los rumores de romance, Una fuente cercana consultada por People señaló que DiCaprio y Polani son tan solo conocidos.

©@edenpolanii



La joven modelo francesa fue vista junto a Leo

“Da la casualidad de que Leo y Eden estaban sentados uno al lado del otro en la fiesta, y estaban en el mismo grupo... Solo porque Leo podría estar hablando o sentado con una chica no significa que él este saliendo con ella”, dijo el informante. Efectivamente, se trató de una velada concurrida por otros rostros famosos como Drake y Tobey Maguire, quienes acudieron a la salida nocturna con motivo del lanzamiento del nuevo EP de la cantante Ebony Riley.

©@edenpolanii



Eden Polani tiene 19 años y ha destacado como modelo

El tema sobre Leo y las novias de no más de 25 años

Si bien en ningún momento hubo alguna señal contundente que confirmara la relación entre Eden y Leonardo, algunos se apresuraron a criticar el rumorado romance entre ellos, poniendo sobre la mesa el tema de la amplia diferencia de edad entre ambos. Y es que se ha comentado mucho que, desde hace un tiempo, el actor no ha tenido una novia mayor a 25 años, e incluso se ha especulado que la razón de ello es que muchas mujeres cuando llegan a esa edad piensan en casarse y sentar la cabeza, algo que se dice, el actor prefiere evitar.

Fue el pasado mes de septiembre cuando Leo dio por terminada su noviazgo con la modelo Camila Morrone, curiosamente a los 25 años de ella, y con quien había empezado la relación en 2018.

©@victoriaalamas



Leo fue vinculado también con Victoria Lamas

A inicios de enero circularon versiones de que DiCaprio estaba saliendo con la actriz Victoria Lamas, la hija de 23 años de Lorenzo Lamas, pues fueron vistos saliendo de un club en West Hollywood en diciembre y subiéndose al mismo auto. Tras esta salida, el propio padre de la joven dijo al New York Post que las cosas entre Leo y su hija no tenían tintes de una relación formal. “Ella lo quiere, obviamente. Pero no están saliendo, y ella no quiere que algo así salga a la luz ya que sería realmente malo. Para ella sería vergonzoso que se dijera que están juntos y fuera mentira”, explicaba el veterano actor.

