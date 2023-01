Lorenzo Lamas habla de los rumores sobre su hija Victoria y Leo DiCaprio: ‘Ella está embelesada’

La sorpresiva aclaración de Lorenzo

Estas primeras declaraciones parecían confirmar que entre la joven modelo y el galardonado actor existía algo más que una simple amistad. Sin embargo, Lorenzo llamó después a dicho medio para hacer una aclaración sobre sus palabras y puntualizar que su hija y DiCaprio no están saliendo.

“He hablado porque pienso que esto es algo positivo, pero ella no opina lo mismo. Son amigos, no tienen una relación seria. Y solo quiero ser claro al respecto. No salen juntos, a ella le gusta, claro, pero no salen juntos. Me daría vergüenza si ella leyera en alguna parte que están saliendo cuando no es así”, explicó.