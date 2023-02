Don Francisco habla del delicado momento que vivió con su familia: ‘Tuve que llevar a mis hijos al psiquiatra’

Con una trayectoria de más de 60 años en los medios de comunicación, Don Francisco ha vivido de todo, sin embargo, nada tan duro como un episodio familiar que lo llevó a cambiar por completo su agenda. Mario Kreutzberger mundialmente conocido como Don Francisco se confesó en Algo Personal con Jorge Ramos (ViX+) donde habló sobre como su trabajo afectó su convivencia familiar, al grado de llevar a sus hijos con un especialista. En esta conversación también contó cómo hizo frente a las acusaciones de presunto acoso y a su supuesto hijo no reconocido.

Don Francisco se sinceró con Jorge Ramos sobre el impacto de su fama en su familia

Con su show de Sábado Gigante, Don Francisco se volvió mundialmente conocido. El show traspasó las fronteras de Chile para ser transmitido y producido en Estados Unidos y la vida del presentador dio un giro de 180°, pues él y sus seres queridos se mudaron a Miami. Gracias a esta expansión televisiva, la carrera de Mario Kreutzberger creció exponencialmente, sin embargo, los efectos empezaron a sentirse en casa, pues se enfocó en su trabajo y las ausencias empezaron a pesar, sobre todo entre sus tres hijos: Francisco, Patricio y Vivian.

Don Francisco y su esposa Teresa ‘Temmy’ Muchnick

En esa conversación con Jorge Ramos, el presentador aceptó que está “en deuda” con su familia por el tiempo en que no estuvo presente para ellos. “Tuve que llevar a mis hijos al psiquiatra, el psiquiatra les pidió hacer un dibujo e hicieron a la mamá grande, el hijo mayor, después venía la hermana, después el hermano menor y un tipo que se estaba cayendo de la foto era yo”, relató.

“Después el tipo (el doctor) me llamó y me dijo: ‘Ese es usted’, eso sí que me golpeó”, contó Don Francisco, por lo que hizo todo lo posible para revertir esa situación y tratar de recuperar el tiempo pédido con los suyos. Se decididó que cada martes sería exclusivamente para estar al lado de su esposa, Teresa ‘Temmy’ Muchnick, y sus tres hijos, así que cada semana, el conductor hacía de ese día algo especial.

Un caso por presunto acoso y su supuesto hijo

A lo largo de sus 60 años de trayectoria, Don Francisco se ha enfrentado a todo tipo de señalamientos. Uno de los más graves fueron las acusaciones en su contra por presunto acoso sexual, hechos que se habrían dado en la década de los noventa. Además de eso, en 2010, un hombre chileno, identificado como Patricio Abraham Flores, aseguró que el presentador era su padre biológico, y que este había sostenido una fugaz relación con su madre, por lo que presentó una demanda de paternidad contra Don Francisco.

Tras presentar las pruebas correspondientes, se determinó que el conductor era inocente de los cargos. “Después se demostró en ambos casos que no (fueron ciertos)”, respondió a Jorge Ramos. “En ninguna de las dos cosas yo las había cometido”, agregó el presentador de 82 años. “Yo sé que nosotros estamos a merced de alguien que quiera ofenderte, destruirte”.

