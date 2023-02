Lucero podría poner fin a su pausa en la TV y regresar a las telenovelas

La emoción entre los fans de Lucero está a tope. La actriz podría haber encontrado el proyecto con el que regresaría a la televisión tras una pausa de 10 años en las telenovelas en español. Al parecer, la mexicana está en pláticas para integrarse a la producción El Gallo de Oro, una historia de Juan Rulfo en la que un hombre con suerte en las apuestas se enamora de una mujer prohibida.

El rumor surgió luego que Alejandro Ávila compartiera los detalles del proyecto en el que se encuentra trabajando. “Siempre hacer una obra literaria es muy bueno, creo que esta va a ser muy padre”, expresó sobre la producción que corre a cargo de Televisa y ViX+.

En su entrevista para Televisa espectáculos, Ávila reveló que trabajaría al lado de nombres reconocidos, entre ellos la Novia de América: “Hay un gran elenco y para empezar esta Lucero, que es una tipaza y adorada; Plutarco Haza”.

La historia, que fue escrita en 1956 y publicada en 1980, es una de las favoritas de la literatura, y la producción estará a cargo de Carlos Bardasano, quien ha estado detrás de las nuevas versiones de clásicos como Los Ricos También Lloran y Si nos Dejan; además de la adaptación del clásico de Mario Vargas Llosa, Travesuras de la Niña Mala.

Lucero y sus razones para no aceptar telenovelas

Aunque Lucero no ha confirmado ni negado su participación en esta adaptación, lo cierto es que en el pasado dejó muy claros sus motivos para no aceptar papeles en la televisión. “Tendrán que escribir una que me gusta, porque yo leo y leo historias que me mandan y digo ‘¿otra vez lo mismo?, eso ya no’”, explicó en 2021 en entrevista con TVyNovelas. “Prefiero esperar, sé que vendrá algo y no hay prisa de mi parte. Leo algunas historias, hay unas muy lindas, están bien logradas, pero no son nada que la gente pudiera estar esperando o que resulte inesperado”, agregó en aquel entonces.

Fue en octubre de 2012 cuando finalizó la telenovela Por Ella Soy Eva, junto a Jaime Camil y dijo adiós a los sets en español. En 2016 participó en la producción brasileña Carinha de Anjo (Carita de Ángel).

