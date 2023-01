El día que Nadia Ferreira se convirtió en Taylor Swift

Antes de convertirse en una reina de belleza y representar a su natal Paraguay en Miss Universe 2021, Nadia Ferreira buscaba las mejores oportunidades par brillar con luz propia ante el público. Siendo aún una adolescente, en 2015 Nadia participó en el programa de televisión Parodiando, de Telefuturo, en donde no sólo se declaró una Swiftie, sino que también imitó a Taylor Swift mientras cantaba su éxito, Shake it Off.

Vestida con una chaqueta oversized, playera blanca, gorra, pantalones ajustados y con un radio grabador en la mano, Nadia pisó el escenario del show para presentarse frente al jurado e iniciar con su presentación.

Completamente metida en la piel de Taylor, Nadia saludó a todos en inglés: “Hola Paraguay, hola Parodiando. ¡Oh, Dios mío!”, dice soprendida al ver al público. “Me siento muy feliz de estar aquí con ustedes”, continúa.

Segundos después inicia su show con varios bailarines haciendo una coreografía detrás de ella. Aunque no se llevó un gran premio por aqeulla presentación, Nadia quedó en la mente de los televidentes como la chica que imitaba a Taylor Swift, un momento que queda en la historia de su carrera y que hoy recordamos.

El éxito de Nadia Ferreira

Después de aquel programa, Nadia continuó con su carrera en el modelaje. Su nombre sonaba en grandes pasarelas, como la Semana de la Moda de Nueva York en 2018; y otras más en Doha, Milán, Santiago, París, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Su determinación la llevó a participar en varios concursos de belleza hasta que en 2021 obtuvo el título de Miss Paraguay con el que participó en Miss Universe, en donde quedó como segunda finalista.