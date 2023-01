Britney Spears desaparece de Instagram tras altercado con su esposo

La salud integral de Britney Spears mantiene a sus fans bastante preocupados. Esta semana, la cantante decidió borrar todo el contenido de su perfil en Instagram para después eliminar la cuenta. Sus seguidores se alertaron por ello y llamaron a la policía para que fuera al hogar de Spears, preocupados por su seguridad. Aunque otros también recordaron que hace casi un mes había sucedido lo mismo con su red social, que después de unas horas volvió a estar activo. Sin embargo, esta vez es diferente, pues la cantante habría publicado un post en el que parece acusar a su esposo, Sam Asghari, de infidelidad.

Las autoridades de Ventura llegaron al hogar de la también actriz, y determinaron que no se encontraba en peligro, según reporta TMZ. Sin embargo, no tienen claro si el oficial a cargo logró hablar con la intérprete de Oops!...I Did It Again.

Días atrás, Britney había cambiado una vez más el nombre de su cuenta, aunque mantenía el mismo usuario, un detalle que anunció junto a uno de sus videos, en el que aparecía bailando: “Cambié mi nombre a River Red... No subestimen el poder de la pureza”.

La supuesta acusación de infidelidad hacia Sam Asghari

Previo a eliminar todo su contenido, Britney subió la foto de un lujoso auto con un mensaje que se podía interpretar que escribió bastante molesta. “Hola, ¿A dónde vamos? Solo me gustó el auto. Punto. Una cosa segura, calmada y civilizada que me gusta. La vergonzosa pesca de cumplidos es una apuesta segura. Es decir, ¿se supone que tengo que confiar en la persona a lado de mí para que dispare?”, escribió junto al emoji de una cámara con lo que podría haber hecho referencia a fotos y dirigirse a su esposo.

“Gente racional. Yo tenía a una de estas pero ya desapareció. Podría solo sentarme y no darle a nadie en Instagram de qué hablar. Pero el interés es lo que más desata”, agregó entre otras frases que parecían tener otro significado además de resultar un tanto confuso.

Y continuó: “Sigan tosiendo jugadores, solo recuerden cuidar su espalda o puede que te atrape”, agregó, y con la palabra “player”, que se utiliza en inglés para los infieles, desató aún más rumores. “Sí, apesta ser yo. Pero todo va a estar bien. Darle todo a alguien que amo sólo me dio una daga en el corazón”, concluyó para después eliminarlo todo.

