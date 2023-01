Clarissa Molina viaja a República Dominicana para sorprender a su papá en su cumpleaños

Hace tiempo, la ex Nuestra Belleza Latina se abrió sobre este momento de su vida, el cual si bien no fue fácil, le dejó grandes enseñanzas y con el que comprobó que el amor padre e hija trasciende fronteras. “Mi papá es mi héroe. Él me enseñó todo lo que yo necesitaba saber para ser la mujer que soy hoy en día. Igual mi mamá”, comentaba en 2019 en una entrevista para Despierta América (Univision).

“Les doy las gracias porque siempre me han inculcado esos valores de qué se necesita para ser una gran persona y profesional”, expresaba entonces. “De verdad siempre se los agradezco porque, a veces uno no tiene la dicha de estar siempre con ellos. Pero, mientras estuvimos juntos como familia, ellos lo hicieron”, comentó. Y es que aunque Domingo y Clara Contrera se separaron, eso no ha impedido que estén con Clarissa en momentos importantes.

©@clarissamolina



Clarissa se sabe afortunada de tener el amor de sus padres

