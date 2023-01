Rafael Nadal debuta en el Abierto de Australia con los mejores amuletos: su esposa y su bebé

Su motivación en el tenis no va pegada a la paternidad

En una rueda de prensa posterior al partido, Nadal reiteró se sentir en esta nueva etapa de su vida junto a su esposa. “Estoy disfrutando la vida de tener un nuevo miembro en la familia. Siempre me han gustado los niños. Poder disfrutar de este nuevo momento en mi vida es algo hermoso”, expresó.

Sin embargo, fue sincero al señalr que su paternidad no ha sido una motivación superior en su carrera en el tenis. “Pero en términos de sentimientos competitivos o motivación, no crea ningún impacto. Solo crearía un impacto negativo si estuviera aquí un mes y no pudieran estar conmigo”, señaló. “No sabes cómo vas a reaccionar, ¿sabes? Siempre he sido muy respetuoso con los cambios de la vida. No sabes cómo te vas a adaptar”, explicó.

“No sé mi sentir si el bebé no está aquí conmigo por un mes. No sé si después de tres semanas lo extraño y perderé un poco el enfoque. Siempre he estado lo suficientemente emocionado como para jugar todos los torneos. Mi enfoque de la competencia no cambia mucho siendo padre o no”, aseguró.