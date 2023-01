Julián Gil confiesa que quiere volver a ser padre: ‘No importa la edad’

Ilusionado por su próxima boda con Valeria Marín, Julián Gil se ha planteado nuevos sueños, como el de volver a ser padre. El actor reveló que, aunque ya es papá de tres, no descarta la idea de volver a cambiar pañales y pasar noches en vela. Ante las cámaras de Siéntese Quien Pueda, el show que presenta a través de UniMás, el galán compartió que la edad le ha dado la experiencia suficiente para organizar mejor sus tiempos y poder disfrutar esa faceta al máximo en caso de volver a ser padre.

Julián Gil y Valeria Marín con su perro Robinson

“Ser padre es una de las bendiciones más grandes que puede tener un hombre. Yo conozco compañeros amigos, que todavía no han podido ser padres, y todavía se lo lamentan”, dijo el actor de telenovelas como La Herencia, quien es padre de Nicole, Julián Jr. y Matías Gregorio.

Julián Gil con sus hijos mayores, Julián Jr. y Nicole

“Yo fui padre a los 16 años y de alguna manera me perdí cosas de mi hija porque tenía dos trabajos, salí a estudiar, a la universidad. Casi no tenía tiempo para dedicarle a ella. Hoy en día, a mis 50, si yo soy padre nuevamente yo sé que mis tiempos yo los voy a administrar diferentes”, reconoció.

Ante esta afirmación, sus colegas le preguntaron si se había planteado la idea de volver a ser papá, en este caso con su prometida, Valeria Marín, de 32 años. “¿Y te lo has planteado, sí o no?, ¿Quieres volver a ser padre?”, le cuestionaron. A lo que Julián respondió: “Sí claro, totalmente. Yo había descartado esa posibilidad, pero hoy en día si me gustaría ser padre nuevamente. No importa la edad. Una de las cosas que te puede dar energía y vitalidad en la vida es ser padre”. Sus compañeros, Kerly Ruiz, Karla Gómez, Alejandra Jaramillo, Vanessa Arias, Álex Rodríguez y Catalina Mora, se emocionaron al máximo.

Podría ser que Julián termine el 2023 con boda y quizá, hasta con la cigüeña en camino. Mientras, el presentador de televisión disfruta al máximo de su relación, su éxito profesional y prepara los detalles para su próximo enlace.

Recordemos que Julián debutó en la paternidad siendo muy joven; con Brenda Torres tuvo a su primera hija, Nicole, quien tiene 35 años. Después, se convirtió en papá por segunda ocasión de Julián Jr., de 26 años, fruto de su relación con María Hilda Rivera. También es papá de Matías Gregorio, de cinco años, a quien procreó con Marjorie de Sousa.

