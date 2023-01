Ana Bárbara celebra su cumpleaños cantando con ‘El Buki’ y Demián Bichir

Este 10 de enero Ana Bárbara celebró un año más de vida, ocasión que aprovechó hacer una reflexión y para agradecer por todo el cariño que ha recibido. El festejo no podía faltar, y la cantante mexicana tuvo uno muy especial rodeada de amigos y colegas. Marco Antonio Solís yDemián Bichir fueron dos de los flamante invitados a la fiesta, la cual se tornó de lo más amena, tanto que hasta aprovecharon para sacar la guitarra y cantar juntos.

©@antonio_esteban



La cantante tuvo un inolvidable festejo

“Quiero dar gracias a la vida que me ha dado tanto, con sus tropiezos pero también muchas satisfacciones y por permitirme llegar al día de hoy festejando un cumpleaños más!”, escribió la llamada ‘Reina grupera’ en su cuentra de Instagram al compartir una recopilación de momentos de su vida, partiendo de su infancia. “Quiero decirle a esa niñita que soñaba con cantar en un escenario ¡que si se pudo! no fué fácil pero llegamos”, agregó.

“Gracias a toda la gente que estuvo , que está y que sigue con esta bandida y muy en especial a todos los #pedazosdemialma que continúan después de varios años (no tantos) cantando , bailando, y llorando con sus canciones...”, continuó en su mensaje. “Ese amor no se compra con nada y todas las felicitaciones que me han estado llegando las agradezco de todo corazón. A mi familia que son mi motor y fortaleza y feliz cumpleaños a mí”, finalizó.

La inolvidable fiesta sorpresa

Entre las felicitaciones que recibió Ana Bárbara en su día, no podía faltar la de su prometido, Ángel Muñoz. “Feliz Cumpleaños mi amor @anabarbaramusic. Gracias a todos por acompañarnos y los que nos han acompañado todos estos años”, escribió el actor. “¡Te amo y amo la forma en que convergen el amor, y la paciencia a tu lado! Gracias por la sorpresa de hoy”, comentó ella.