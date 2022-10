Ana Bárbara recuerda la traición de un galán y revela que le pagó con la misma moneda

Tras haber pagado a su pareja con la misma moneda por su infidelidad, Ana Bárbara se dio cuenta de que esta forma de actuar no era coherente con su persona. “Lo mío sí, en ese momento, fue una venganza, pero igual no está bien”, reconoció la cantante, dejando ver cierto arrepentimiento por sus acciones. “Igual si hubiera tronado con él hubiera sido más leal conmigo, no con él. Porque yo soy muy leal a mí, he tratado de trabajar en mis lealtades y eso no fui yo”, comentó.

La música, la mejor forma de desahogarse

Hace unos años, Ana Bárbara contó que la inspiración de su pegajoso tema Qué poca fue justamente una infidelidad. “Esta canción la hice años después, porque al principio las letras son bien dolorosas”, aseguraba en 2019 en una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda.

“Cuando yo me deprimo, cuando hay una situación de infidelidad o de abandono o que ya la relación no funcionaba, mis letras son más dolidas”, confesó la cantante, antes de tomar una guitarra y cantar unos versos como ejemplo: “Los días pasando, te sigo pensando, si aún sientes algo por mí… O me quedo callada o te grito en la cara cómo pudiste dejarme en la nada, o te digo bajito, te necesito”, cantó apasionadamente, sin explicar si esa letra derivó de alguna ruptura o infidelidad.