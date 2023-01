Damar Hamlin presenta gran mejoría y hace videollamada a sus compañeros

Damar Hamlin preocupó a sus fans y compañeros de equipo este lunes por la noche, luego de sufrir un paro cardiaco en pleno partido de los Cincinnati Bengals y los Buffalo Bills, luego de recibir un golpe con el receptor Tee Higgins. Por suerte, el jugador de 24 años presenta una mejoría considerable y ya pudo comunicarse con sus colegas a través de una videollamada que los llenó de esperanza.

Aunque lo reportaban estado crítico, reportan que Hamlin ya no necesita el respirador artificial que lo ayudaba a mantener una correcta oxigenación. Sus signos vitales también van en mejoría, según reportes médicos del University of Cincinnati Medical Center. Además, sus funciones neurológicas no han tenido ninguna variación, lo que significa que no hay daño en ellas desde el día que ingresó al hospital en calidad de emergencia.

“De acuerdo con los médicos de UCMC, el tubo de respiración de Damar se le retiró durante la noche. Continúa progresando notablemente en su recuperación”, se puede leer en un reporte en Twitter en la cuenta de los Bills. Y agregan: “Sus funciones neurológicas permanecen intactas y ha sido capaz de hablar con su familia y equipo de cuidado”.

La videollamada que alegró a sus compañeros

Luego de salir de emergencia del campo de juego, Damar dejó en sus compañeros y en los jugadores del equipo contrario una gran preocupación que se extendió hasta los fans en las gradas y en casa. Sin embargo, esa incertidumbre sobre su salud quedó atrás este viernes, cuando se reportó que el originario de McKees Rocks, Pensilvania, había logrado comunicarse con sus colegas por medio de una videollamada que los animó bastante.

Si bien ya había recuperado la habilidad para hablar y cuestionó a los médicos sobre el resultado del partido -que tuvo que ser cancelado tras el incidente-, y recibió la respuesta más inesperada: “Tú ganaste el juego más importante, el juego de la vida”.

Ahora logró comunicarse con sus amigos para mayores detalles sobre aquel día. “Damar Hamlin participó por FaceTime en nuestra reunión de equipo hoy para hablar con jugadores y entrenadores. Lo que le dijo al equipo fue: ‘Los amo, muchachos’”, expresan los integrantes del equipo.

