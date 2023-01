Famosos lamentan la partida de Elena Huelva, la joven de 20 años que visibilizó su lucha contra el cáncer

En su perfil de Instagram, Sara publicó una emotiva carta para su amiga, acompañada de varias fotos en las que aparecen juntas. “Querida Elena, qué día tan triste, qué vacío tan grande y qué injusta es la vida. Cómo duele… Aún no me puedo creer que no vaya a escuchar nunca más tu dulce voz, que no podamos intercambiar canciones de madrugada ni disfrutar de todos los conciertos que nos quedaban por vivir”.

“Hace unos días hablamos por teléfono para despedirnos pero en lo más profundo de mí, tenía la esperanza, igual que tú, de que eso no ocurriera. Me consuela pensar que te llevas además de un pedazo de nuestro corazón una infinidad de momentos bonitos, de esos que saboreabas como nadie. Porque nunca he conocido a nadie que amara la vida tanto como tú”.

“Me has enseñado e inspirado tanto, tanto. Ya te lo dije. Me cambiaste la vida. Has sido un regalo y te seguiré dando las gracias todos los días por aparecer aquella tarde en Gran Vía. Cuando nos cruzamos y ya no pudimos separarnos. Ya sabes que no creo mucho en las casualidades pero sí en el destino caprichoso”.

“Descansa tranquila, mi niña. Cuidaremos de Emi, tu mitad. Otro ejemplo de amor y de coraje. Le recordaré a menudo lo mucho que la admiro y la gran mujer que es. Todo estará bien por aquí abajo pero un poco más oscuro. Porque nos falta tu luz, porque eras faro brillando. Única e irremplazable”, se lee en las líneas de Sara a Elena. “Porque en tus apenas 20 años comprendiste mejor que mucha gente de qué va esto de la vida y nos diste una lección, sin pretenderlo”.

“Porque hacen falta en este mundo muchas más personas como tú. De la amiga más especial y valiente que se puede tener. Te pondré siempre como ejemplo de cómo plantarle cara a la adversidad. Gracias por todo lo que me has ayudado y enseñado. Ojalá haber tenido algo más de tiempo para bailar. Vuela alto como esas libélulas que tanto nos gustan”.

La presentadora Ana Obregón, uno de los rostros más conocidos del jet set español, también le dedicó una sentida despedida a Elena, a quien tuvo la oportunidad de conocer y convivir en varias ocasiones. Para Obregón, la partida de Elena es algo que particularmente le llega al corazón, pues en 2020, la conductora de televisión perdió a su hijo a causa de un agresivo cáncer.