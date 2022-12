Como nunca, Tristan Thompson presume sus mejores pasos al lado de su pequeña True

Más allá de los errores y aciertos que hubo en su relación, Khloé Kardashian y Tristan Thompson mantienen una relación cordial y respetuosa, y la razón es simple: están unidos por el gran amor a sus hijos en común. Hasta hace unos meses True el único fruto de la relación del basquetbolista con la empresaria, pero eso cambió con la llegada del nuevo bebé, quien vino al mundo por gestación subrogada. Mientras que ella compartió recientemente algunas postales navideñas con sus dos retoños, el jugador no ha compartido hasta ahora niguna foto con su bebé, pero sí acaba de publicar un video con su nena.

©@realtristan13



El basquetbolista no puede resistirse a jugar con su princesa

Tristan publicó en su cuenta de Instagram un lindo video junto a su hija, en el que mostró su faceta más tierna y divertida como papá. “Cuando mi princesa pregunta si papá puede bailar... Lo que sea por mi niña”, escribió el basquetbolista.

En el clip se les veía en una cocina bailando muy animados el tema There’s Nothing Holdin’ Me Back, de Shawn Mendes, el cual seguramente cautivó a la pequeña por la película Sing 2, pues forma parte de su banda sonora.

Aunque Thompson no reveló detalles en su publicación, algunos de sus seguidores comentaron que el lugar en el que se encontraba parecía ser la cocina de la casa de Khloé, por lo que él habría visitado ahí a True.

Padre e hija, cargados de muy buen ritmo, presumieron sus mejores pasos, sin dejar de sonreír. El basquetbolista no se resistió a cargar a su nena y a dar vueltas con ella. Las reacciones a este video no se hicieron esperar, y aunque Khloé no comentó ni le dio ‘me gusta’ al post, ni tampoco nadie de la familia Kardashian, la que sí lo hizo fue una las amigas más cercanas de ‘Koko’, Malika Haqq, quien reaccionó divertida.