En una entrevista este año con Jorge Ramos para su programa Algo Personal (ViX+), el periodista le preguntó si enamorarse en los ochentas era igual que a los veintes, en referencia a su edad, a lo que Mario contestó que sí.

“Yo creo que sí. Yo creo que el amor es una de las cosas maravillosas que existen en la vida y poder realizar el amor es una cosa absolutamente maravillosa”, indicó. “Yo creo que ya no me va a volver a ocurrir (risas). Yo creo que ya me he pasado de la edad en la que eso es posible, pero de la última vez que me enamoré con Isabel, he vivido momentos absolutamente maravillosos”, confesó.