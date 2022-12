Isabella Castillo se sincera sobre su divorcio de Matías Novoa: ‘Pasé por muchas etapas, primero el enojo’

Con una nueva ilusión en el amor

Fue a principios de este diciembre que la guapa cubana anunció en sus redes sociales su noviazgo con Gabriel Romero quien, al parecer, es ajeno al medio del entretenimiento. “Siento que estoy con una persona que sí me valora muchísimo, con la que me entiendo muy bien y que me respeta mucho, y eso me llena de mucha tranquilidad y de mucha paz, así que estoy muy contenta en mi vida amorosa”, comentó la actriz.

“Quiero que me respeten, quiero que me valoren, quiero comunicación, quiero honestidad, no quiero estar en una relación solo porque así dicen los libros que debe de”, opinó Isabella.

Matías también se encuentra feliz en una nueva relación amorosa, y casualmente, se trata de un amor que igualmente creció en los sets de grabación. El galán chileno está en un noviazgo con Michelle Renaud, con quien trabajó en la telenovela La Herencia (Televisa), Aunque por meses circularon rumores de romance, fue hasta octubre pasado que ambos se animaron a gritarlo a los cuatro vientos,

