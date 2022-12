Kim Kardashian rompe en llanto por lo difícil de compartir a sus hijos con Kanye West

Hace casi dos años, Kim Kardashian y Kanye West anunciaban que tomarían caminos separados, una decisión que él demostró cuánto le afectó mientras que ella parecía tomar todo con más calma al mismo tiempo que seguía adelante con su vida profesional y amorosa. La realidad es que Kim sufrió con el divorcio, pero no por ella misma, sino por sus cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm; un temor latente del que habló hasta romper en llanto.

Al ver el inminente final de su matrimonio de siete años, la empresaria recordó su propia infancia. “Tuve el mejor padre, tuve los mejores recuerdos y la mejor experiencia y eso es todo lo que quiero para mis hijos”, expresó en su entrevista para el podcast de Angie Martinez IRL. Kim parte de ahí para proteger a sus hijos de entre nueve y tres años de edad; sin embargo, no es nada sencillo para ella lidiar con la paternidad compartida que acordó con Kanye West.

“Es realmente difícil”, declaró. Y es que, a pesar de los múltiples compromisos que tiene y los proyectos de su agenda, Kim tiene como prioridad a felicidad de los cuatro pequeños. Es por ello que asegura estar muy al pendiente de lo que ven en televisión o redes sociales, pues no quiere que sepan lo que se dice de su padre, y mucho menos que vean el comportamiento que desata aquellos comentarios.

“Si no saben las cosas que se dicen, ¿por qué les traería esa energía a casa? Esa es una mi*** real, pesada. Un tema de adultos con el que no están preparados para lidiar”, agregó. “Cuando lo estén, tendremos esas conversaciones. Un día, mis hijos me agradecerán por no sentarme aquí y criticar a su padre. Y podría hacerlo”.

Los niños saben que sus padres son famosos, que Kanye es cantante y se saben las letras de sus temas. “Si vamos a la escuela en bicicleta y ellos quieren escuchar la música de su papá, no importa por lo que estemos pasando, debo tener esa sonrisa en mi cara, poner su música y cantar junto con mis hijos. Puedo actuar como si nada estuviera mal y tan pronto como los deje en el colegio, puedo llorar”, reveló la hermana de Kourtney, Khloé, Kendall y Kylie.