Lele Pons muestra orgullosa el parecido con su tía Marilisa, la esposa de Chayanne

La joven no agregó detalles en particular sobre ninguna de las imágenes, por lo que quedó en el misterio cuándo fue fue tomada aquella nostálgica foto de su mamá. Sin embargo, no sería de extrañar que el retrato hubiera sido tomado en los tiempos en que ella participaba en concursos de belleza. Marilisa representó al estado de Portuguesa en la edición de 1988 de Miss Venezuela, y aunque no obtuvo la codiciada corona, sí fue reconocida como Miss Fotogénica.

Una familia muy unida

El viernes pasado la hija de Chayanne se graduó con los máximos honores de la Escuela de Música Frost, perteneciente a la Universidad de Miami, donde estudió composición musical. Se trata de un importante logro para la joven, quien está decidida a seguir los pasos de su padre como cantante, de hecho, ya lanzó su primer tema.

©@isadorafigueroa



Isadora Figueroa, hija de Chayanne, en su festejo en familia por su graduación

Isdora estuvo acompañada de su familia más cercana, incluida su prima Lele y su mamá, Anna Maronese, hermana mayor de Marilisa. La graduada compartió varias fotos de su festejo, entre ellas una donde se veía a su mamá posando junto a su guapa sobrina, de quien ha quedado más que claro, es casi idéntica a ella.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.