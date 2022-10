La foto que comprueba que Lele Pons es idéntica a la esposa de Chayanne

Más allá del amor por la música, Lele Pons y Chayanne están unidos por un especial vínculo familiar. La joven intérprete es sobrina del cantante, pues la madre de ella es hermana de la esposa del boricua, Marilisa Maronesse. La exreina de belleza ha optado llevar su vida lejos de los reflectores, aunque de vez en cuando aparece en las redes sociales de sus hijos. Esto sucedió hace poco, y fue justamente en una publicación de su hija que quedó evidenciado que de joven era lucía idéntica a la prometida de Guaynaa.

©@isadorafigueroa



Chayanne y su esposa Marilisa se han convertido en inspiración para muchas parejas

Este martes, Marilisa celebró su cumpleaños número 54, ocasión que por supuesto no pasó desapercibida para su familia. Isadora Figueroa, la menor de sus hijos con Chayanne, quiso felicitar a su mamá por medio de una publicación en su Instagram “Feliz cumpleaños a mi mejor amiga, mi aliada, y a la voz de mi conciencia. Te amo Mamina”, escribió.

La joven de 21 años acompañó su post de una recopilación de fotos junto a su mamá, incluidos algunos posados actuales y del pasado junto a ella y Lorenzo, el primogénito de la familia. Entre las imágenes llamó especialmente la atención una fotografía en blanco y negro de la exmodelo venezolana, ¿la razón? Su enorme parecido con su sobrina Lele.

©@isadorafigueroa



Dueña de un innegable atractivo, Marilisa destacó en su juventud en concursos de belleza

Isadora no agregó detalles en particular sobre ninguna de las imágenes, por lo que se desconoce cuándo fue tomada aquella nostálgica foto de su mamá. Sin embargo, no sería para nada raro que este retro hubiera sido hecho en aquellas fechas que ella participaba en concursos de belleza. Marilisa representó al estado de Portuguesa en la edición de 1988 de Miss Venezuela, y aunque no obtuvo la codiciada corona, sí fue reconocida como Miss Fotogénica.