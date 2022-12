Tras pasar un mes en Catar por el Mundial, Ana Jurka se reencuentra son su familia

En aquella entrevista Ana reveló que sus hijos resentirían más su ausencia porque aún estaban en la escuela y por el día de Acción de Gracias. Así que previendo lo duro que sería, Ana les dio un verano inolvidable. “Es tiempo de escuela, hay un Thanksgiving de por medio, una fecha muy importante para nosotros. Lo que hice fue darles el mejor verano que podía darles. Nos fuimos a acampar, algo que en mi vida había hecho. Los llevé a Disney, me los llevé a la playa, hicimos diferentes actividades”, confesó la periodista.

©@anajurka



Ana Jurka con su esposo Joshua y sus dos hijos

Además de eso, Ana compartió que su esposo Joshua es un gran pilar para su carrera, pues gracias a él ha podido seguir con su faceta profesional. “Él me anima cuando me ve que me caigo, que empiezo a llorar porque estoy haciendo alguna maleta o algo. Él siempre me dice: ‘Eres un gran ejemplo para ellos, ellos ven que trabajas duro, ellos se sienten muy orgullosos de ti, ellos van a estar alegres, el tiempo se va a ir volando, yo los voy a tener bien entretenidos’”.