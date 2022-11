El Thanksgiving más duro de Ana Jurka lejos de sus hijos, pero cumpliendo sueños en Catar

¿Cómo empacar ligero para un viaje tan largo?

No me van a ver para nada como me ven normalmente en ‘En Casa con Telemundo’. Cuando son eventos FIFA, trato de verme más seria, de verme más formal, me gusta verme de acuerdo a la asignación. Un programa de entretenimiento es más divertido y hay más moda y todo eso, pero en un programa como una previa de un partido o durante un partido es diferente, es más forma. Siempre me veo diferente para estos eventos, soy más conservadora y en este caso en particular, pues obvio. Es un país más conservador, tiene su religión que yo creo que más allá de que estemos de acuerdo o no con muchas costumbres de ellos, tenemos que respetar porque vamos a su casa.

Yo me puedo vestir clásica, sobria, elegante... eso sería mi estilo cuando hago eventos deportivos de tal magnitud, así me gusta verme, siento que uno debe de ir vestido de acuerdo a la ocasión y es el evento más importante del planeta.