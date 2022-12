Stephen ‘tWitch’ Boss, querido DJ del show de Ellen DeGeneres, fallece a los 40 años

Stephen comenzó a trabajar en el programa de Ellen en 2014 y continuó bailando, pinchando y como copresentador del programa hasta que finalizó en mayo de 2022.

‘tWitch’ saltó a la fama en 2008 después de quedar en segundo lugar en So You Think Can Dance. Luego interpretó a Jason en la franquicia de películas Step-Up y apareció en Magic Mike XXL. A ‘tWitch’ le sobreviven su esposa, Allison Holker, y tres hijos.