Dayanara Torres y el emotivo mensaje a su padre en su aniversario luctuoso: ‘Sé que desde el cielo me cuida’

Para Dayanara Torres no hay día más doloroso en su calendario que el aniversario luctuoso de su padre. El 13 de diciembre de 2017 el señor José Torres falleció a causa de un cáncer de colon, y para la estrella de televisión, ese fue el momento más desgarrador de su vida. Como cada año, la reina de belleza, recuerdó a su padre y en esta ocasión le dedicó un mensaje cargado de sentimiento. Este año, don José cumple cinco años de haber partido, y sus seres queridos lo llevan más que nunca en el corazón.

©@dayanarapr



Dayanara Torres y su papá con uno de los hijos de ella

“Nada ni nadie me quita la vivido. Mi vida esta llena de batallas, de lecciones y hasta de cicatrices que hoy me llenan de orgullo y me hacen sonreír, mirar al cielo y agradecer que sigo viva”, se lee al inicio de su mensaje. “Hoy sé lo que quiero y lo que nunca volvería a aceptar... Situaciones, personas que llegan a tu vida y su único propósito es darnos una lección”, agrega Dayanara quien fue coronada como Miss Universo 1993.

“Y como me decía mi papá... Si algo no se dió, si una puerta se cerró... cree desde el fondo de tu corazón que Dios tiene un mejor plan para ti y que su tiempo siempre es perfecto. Mientras tanto... disfruto cada momento que vivo lleno de felicidad con mis hijos, con mi familia, con mis buenas amistades y ¡con el hermoso amor que llegó a mi vida!”.