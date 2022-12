La boda de la pareja se dio poco más de un año después de que Ignacio le pidiera matrimonio a Oka durante un viaje por Nueva York.

“El sábado fue el mejor día de mi vida. He tenido muchos días muy buenos en mi vida, pero de verdad de ninguno se compara con ese día. No, no fue como lo soñé fue mucho más”, dijo la feliz novia en exclusiva para ¡HOLA! Américas.

“Me siento agradecida con mis invitados sin ellos, esa boda no hubiera sido lo que fue. Creo que toda la gente que estaba ahí nos demostró el cariño que nos tiene. Fueron a celebrar nuestro amor; la gente estaba feliz, bailó… nos hicieron pasar le mejor día de nuestras vidas”.