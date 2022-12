¿Hubo algo más entre ellos? Kirstie admitió en varias ocasiones que en efecto, sí llegó a enamorarse de John Travolta, pero fue algo meramente platónico, pues ella era casada.

En 2018, en el reality show Celebrity Big Brother UK, Kirstie reveló lo siguiente: “Casi me escapé y me casé con John. Lo amaba, todavía lo amo”, dijo Alley. “Si no hubiera estado casada, me habría casado con él y habría estado en un avión porque él tiene su propio avión”.

El mismo año en que apareció en el programa de telerrealidad, la estrella de Cheers también habló sobre Travolta durante una conversación en el podcast The Dan Wootton Interview. Ella dijo que no estar con él había sido “la decisión más difícil que he tomado porque estaba locamente enamorada de él”.