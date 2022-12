Fallece Christine McVie, legendaria cantante de la banda británica Fleetwood Mac

Christine McVie, cantante de la legendaria banda británica Fleetwood Mac y autora de algunas de sus canciones más famosas, murió este miércoles a los 79 años, informó su familia. La artista era vocalista y tecladista de la banda y estuvo detrás de éxitos como Little Lies, Everywhere, Don’t Stop, Say You Love Me y Songbird.

Murió en paz en un hospital en compañía de su familia, según la declarión de su círculo íntimo. McVie dejó Fleetwood Mac en 1998, después de 28 años, pero regresó en 2014. “Nos gustaría que todos mantengan a Christine en sus corazones y recuerden la vida de un ser humano increíble y una artista venerada, amada universalmente”, dice el comunicado familiar.

Además, los miembros de la agrupación británica también escribieron un mensaje en su fanpage oficial lamentando su partida: “No hay palabras para describir nuestra tristeza por el fallecimiento de Christine McVie. Ella era verdaderamente única en su tipo, especial y talentosa sin medida”.

©Fleetwood Mac



Fleetwood Mac mensaje de la banda

Su nombre de soltera era Christine Perfect, y luego tomó el apellido McVie al casarse con el bajista de Fleetwood Mac, John. McVie se unió al grupo en 1971.

Fleetwood Mac fue una de las bandas de rock más conocidas del mundo en las décadas de 1970 y 1980.