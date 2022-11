Acusan a Shakira de usar su estatus de estrella y saltarse una fila con sus hijos

¿Te molestarías si Shakira te salta en una fila? Diversos medios españoles indican que la cantante de origen colombiano se brincó una fila de 90 minutos de espera para acceder a una atracción de Halloween junto a sus hijos, dejando padres más que molestos que esperaban su turno para entrar.

Medios como 20 Minutos indicaron que la intérprete de Monotonía caminó directo al frente de donde empezaba la fila en la Torre del Terror en un parque de atracciones en Barcelona.

©GrosbyGroup



Shakira causó la molestia entre varios padres que esperaban en una fila con sus hijos

Testigos indican que Shakira llegó con sus dos hijos, Milan, de nueve años, y Sasha de siete, además de un guardaespaldas. De acuerdo con Page Six, la periodista Silvia Taulés notó que Shakira no parecía mortificada por usar su estatus de celebridad a pesar de que la gente en la fila expresó su descontento. “¿Qué clase de ejemplo es para sus hijos?”, dijo la reportera. “Que desde pequeños aprenden que pueden pasar por delante de todos cuando no es necesario”.

La cara que se le queda a una cuando @shakira se te cuela después de casi una hora de espera: pic.twitter.com/uoYFsx3xZD — silviataules (@silviataules) October 31, 2022

“Empezaron a apartar a todo el mundo, y apareció Shakira con sus hijos y dos agentes de seguridad y se colaron“, afirmó Silvia Taulés ante las cámaras del programa español Socialité. “Hubo discusiones y peticiones de que esto no pasara, pero la organización dijo que dejaban entrar a los que le dieran la gana”, añadió.

Su faceta como madre e hija dedicada

Shakira ha estado dividiendo su tiempo entre sus hijos, su regreso musical y las visitas a su padre, quien está ingresado en la clínica Teknon, en Barcelona. La cantante ha vivido un difícil 2022, sin embargo, demuestra tener sus prioridades claras, ya que cuida a su padre, el señor William Mebarak, con una gran devoción y amor. La salud del padre de la intérprete ha venido en deterioro desde mayo pasado, luego de que sufriera una aparatosa caída en mayo pasado, dentro de su hogar.

Recientemente, la intérprete de Te felicito compartió en sus redes sociales un tierno video en el que aparece ayudando a su papá en sus ejercicios de rehabilitación. “La vida es algo que sucede entre las visitas al hospital y los disfraces de Halloween”, escribió junto al clip.