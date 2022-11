Alessandra Villegas y su emotivo reencuentro con Daniel Sarcos, tras la visita de él por Venezuela

Luego de una semana con emociones y sentimientos encontrados en su tierra natal, para Daniel Sarcos llegó el momento de regresar a Miami, ciudad en la que reside al lado de su pareja, Alessandra Villegas y el hijo de ambos Daniel Alejandro. El viaje de Sarcos a Venezuela se debió a que el show Súper Sábado Sensacional de Venevisión, del cual formó parte de 1996 a 2009, le rindió un homenaje. A su paso por Venezuela— país al que no había regresado desde hace 11 años— Daniel recordó viejos tiempos y se dejó querer por su público. Tras unos días de intensas emociones, Sarcos regresó a Estados Unidos, donde lo esperaba Alessandra, quien estaba muy emocionada de recibirlo, pero al mismo tiempo orgullosa, pues asegura que Daniel “es como un símbolo de Venezuela en su mejor época”.

Alessandra Villegas, el pequeño Daniel y Daniel Sarcos

En un enlace en vivo mientras esperaba a que Daniel saliera del aeropuerto de Miami, Alessandra compartió con sus seguidores lo contenta que estaba por el éxito de Daniel y reveló que estaba “loca por abrazarlo”. Villegas, quien también es de origen venezolano, aseguró que para el padre de su hijo fue una semana espectacular y que le dolió en el fondo no poder haber ido con él. Sin embargo, aseguró que estuvo con él de corazón. “Estoy demasiado feliz, demasiado orgullosa. Gracias por regalarle esta semana a Daniel, gracias por el amor, por la música, a Sábado Sensacional, a Venezuela. Vi una Venezuela unida que se unió por un motivo de felicidad”, dijo Alessandra sobre el impacto que causó la visita de Daniel a Venezuela.

“No se imaginan lo que esto significó para él esta semana”, agregó la también presentadora, quien confesó que, tiene grandes deseos de trabajar en su tierra, pues salió del país a los 15 años y nunca tuvo oportunidad de presentarse frente al público venezolano. Además de eso, quiere que el hijo de ambos conozca sus raíces. “Yo siempre he querido trabajar en Venezuela, me vine muy chiquita a Miami. (Quiero) que mi hijo conozca su país, que conozca Valencia, donde me crié”, señaló.