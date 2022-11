Joven actor surcoreano fallece en la estampida humana en Corea del Sur

Corea del Sur enfrenta uno de sus episodios más tristes en la historia moderna, luego de que el pasado sábado 29 de octubre en medio de los festejos por Halloween, se diera una estampida humana, que ha dejado un saldo de 154 personas fallecidas y al menos 150 heridos, de acuerdo con los reportes de CNN. En las últimas horas, se ha dado a conocer que el artista Lee Ji Han, de 24 años, perdió la vida en la estampida, ocurrida en el barrio de Itaewon, en Seúl, la capital del país.

Con rosas blancas y veladoras, decenas de personas han rendido un tributo a los fallecidos en el barrio de Itaewon

La noticia sobre el deceso de Lee Ji Han se informó a través de las redes sociales de la productora 935 Entertainment, misma a la que pertenecía el artista, quien cobró fama en 2019 al incursionar en la serie Today Was Another Nam Hyun Day, además de participar en el reality show Produce 101, competencia formar una banda de K-pop. “Es verdad que Lee Ji Han falleció debido al accidente en Itaewon el 29 de octubre”, dijo la agencia 935 Entertainment al portal de Xports News. “Nosotros también desearíamos que no fuera verdad y estamos conmocionados escuchando las noticias”, agregaron. La agencia no dio más detalles, pero aseguraron que la familia de Lee Ji Han está “sufriendo un inmenso dolor”.

En el perfil oficial de Instagram de la productora se compartió el siguiente comunicado acompañado de una imagen en color negro, en señal de luto por el deceso de Lee. “El actor Lee Jihan, un valioso miembro de la familia de 935 Entertainment y 9 Ato Entertaiment, se ha convertido en una estrella en el cielo y nos dejó. Queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a los familiares que están en profundo dolor debido a la repentina muerte del actor Lee Jihan y de todos aquellos que lo aman y lo aprecian”.