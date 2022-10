Muere el actor Leslie Jordan en un accidente a los 67 años

El comediante y actor Leslie Jordan perdió la vida este lunes 24 de octubre en un incidente de tránsito a los 67 años, en Hollywood, California. Las autoridades creen que Jordan sufrió una emergencia médica por la cual habría perdido el control de su automóvil BMW y este terminó impactándose contra un edificio. El incidente se dio en Cahuenga Boulevard y Romaine Street el lunes por la mañana, cerca de las 9:30am hora local. Las autoridades policiales declararon muerto a Jordan en el lugar.

Leslie Jordan perdió la vida a los 67 años

Leslie se hizo famoso gracias a su participación en populares series de televisión como Will & Grace, Hearts Afire, The Cool Kids, Call me Kat y American Horror Story 1984. Durante la pandemia, el actor cobró notoriedad por sus videos en las redes sociales, los cuales eran de comedia. Fue tal el revuelo que, según TMZ, de tener 80 mil seguidores, su perfil aumentó a 5.8 millones.

Algunos compañeros con los que compartió cámaras en televisión le han dedicado cálidas despedidas a través de las redes sociales, como Eric McComark, quien dio vida a Will Truman en Will & Grace. “Descansa en paz, hombre increíble. Todos te adorábamos”.