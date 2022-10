El generoso gesto de Guillermo del Toro en memoria de su mamá

Guillermo del Toro atraviesa por un momento agridulce, pues por un lado ha obtenido muy buenas críticas por su más reciente película, y por el otro, ha tenido que enfrentar una dolorosa pérdida. El director de cine dio a conocer hace poco el fallecimiento de su madre, la señora Guadalupe Gómez. En medio del duelo, el cineasta mexicano ha anunciado su decisión de rendir homenaje a la memoria a su mamá por medio de un gesto muy generoso.

©GettyImages



Del Toro ha recibido buenas críticas por su película ‘Pinocho’

“Para honrar la memoria de mi madre me comprometo a una década más de la beca ANIMEXICO para jóvenes animadores”, escribió en su cuenta de Twitter al compartir una foto de su madre tomada del baúl de los recuerdos. Esta decisión fue celebrada por sus seguidores, quienes destacaron su disposición a ayudar a los jóvenes talentos.

El programa al que se refirió Del Toro inició en 2018 y es promovido por él en asociación con la cadena de cines Cinépolis. Esta beca tiene como objetivo apoyar a mexicanos que estudian animación y que fueron aceptados en la Maestría en Artes: Animación de Personajes y Realización de Cine Animado, de la prestigiada escuela de artes visuales GOBELINS, ubicada en París.

©@RealGDT



Guadalupe Gómez, madre del galardonado cineasta

El director de cintas como El Laberinto del Fauno, también expresó su sincero agradecimiento por todas las muestras de cariño que recibió tras conocerse la muerte de su madre. “Quiero por este medio agradecer todos los gestos, DMs y emails que he recibido”, agregó en otro tuit.

“No he podido - y quizás nunca podré- agradecer cada uno. Pero no me piensen ingrato. Es un momento que pide silencio y en él va mi gratitud y el acuse de recibo de tanta bondad”, agregó en su mensaje.

El sábado pasado, Del Toro dio a conocer el deceso de su madre durante la presentación de su cinta Pinocho en el Festival de Cine de Londres, de “Sólo quiero decir que mi madre acaba de fallecer y esto fue muy especial para ella y para mí. Esta no es solo la primera vez que verán la película, es la primera vez que ella verá la película con nosotros. Gracias”, expresó el galardonado cineasta.