Lele Pons revela cómo se encuentra tras su cirugía

En el programa, los jueces deben descubrir las identidades de las celebridades ocultas tras una botarga, y Juanpa aparentemente no pudo identificar a su amiga; sin embargo, explicó en su conversación con ella, lo que realmente pasó. “Es importante que la gente sepa, todas las pistas apuntaban a que eras tú, todas las pistas… Todo, pero yo dije: ‘La verdad yo conozco a Lele, sabría si está aquí, sabría si vino a México, me habría tirado un mensaje…’”, comentó Juanpa.

“Se me hacía poco probable, realmente es importante que la gente sepa, que sí es un secreto. Lele no puedo creer que no me escribiste para tirarme una pista, yo iba apoyar que eras tú, pero por darle variedad al show me voy a ir por otro camino”, explicó Zurita, quien expresó cierto disgusto por el hecho de que se haya cortado en la transmisión el momento en el que él se encontró con su amiga una vez que se supo que era ella tras el disfraz de pulpo. “Le dije unas palabras lindas, hablamos de boda con Guaynaa porque era la primera vez que nos veíamos Lele y yo desde que Guaynaa le pidió matrimonio en Tomorrowland”, comentó.

