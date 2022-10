Julio Iglesias regresa a las redes sociales para felicitar a su amada Miranda

“Con todo el respeto que tengo a las gentes que sufren con esos problemas, la vida me sigue llenando de privilegios, estoy perfectamente bien, con ganas de volver a entrar al estudio y seguir haciendo caminos para cantar con las mismas ganas de siempre”, agregaba entonces en su mensaje.

Julio se había referido antes con buen humor de los rumores sobre su salud. “Estoy mucho mejor de lo que oigo por ahí. Mira, cada vez que leo cómo estoy me asusto porque como me han matado 15 o 20 veces, no sé cómo sobrevivo”, dijo bromista en enero de este año durante la presentación radiofónica de Hasta que se me acaben las palabras, el libro de su amigo Pepe Domingo Castaño. “Estoy, como diría un buen gallego, del carajo”, aseguró entonces.

