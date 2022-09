Mark Zuckerberg, creador de Facebook, y su esposa, esperan su tercer hijo

¡Crece la familia! Mark Zuckerberg, creador y fundador de Meta (anteriormente Facebook), anunció que él y su esposa, Priscilla Chan, están a la espera de su tercer hijo. La buena noticia fue compartida en su perfil de Instagram, donde tiene más de 10 millones de followers. “Lots of love. Happy to share that Max and August are getting a new baby sister next year! (Mucho amor. ¡Feliz de compartir que Max y August tendrán una nueva hermanita el próximo año!)”, se lee en la descripción de una fotografía en la que Mark tocando la barriguita de su esposa, mientras ambos posan muy sonrientes.

Priscilla y Mark están a la espera de su tercer bebé; será una niña

Para Mark y Priscilla la bebé que viene en camino es su tercer hijo; la pareja comparte a Maxima, conocida como ‘Max’, de seis años, y August, de cinco. ¡Así que el experto en tecnología tendrá tres niñas en casa! Apenas en mayo pasado, Mark y Priscilla celebraron su 10° aniversario de bodas. El creador de Meta y la madre de sus hijos se conocieron en los 2000’s, cuando ambos estudiaban en la prestigiosa Universidad de Harvard.

Chan, de origen chino, estudió Biología y en 2008 ingresó a la Escuela de Medicina de la Universidad de California San Francisco y se especializó en Pediatría. Pocos días después de su graduación, Mark y Priscilla se casaron el 19 de mayo de 2012 en una íntima ceremonia en su casa en Palo Alto, California.