Charytín nos contagia de optimismo con los detalles de su libro ‘El tiempo pasa… ¡pero yo no!’

¿Hubo algo que se te pudo haber pasado incluir en el libro?

“Ha habido detalles, pero creo que si algo no surgió en el momento, es poque no era importante.

Cuando estás haciendo algo y hay un detalle que no pones, no te acuerdas o no sucede, es porque no tenía que estar ahí. Es como cuando a tu cumpleaños llegan tres personas, pero no las que querías, esas que no fueron no tenían que estar ahí.

Entonces, eso que olvidé, no hacía falta”.