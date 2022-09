Salma Hayek continúa los festejos de su cumpleaños a ritmo de mariachi

Mientras se hacía algunas fotos del recuerdo, la también directora y productora no dejaba de bailar con el ritmo latino que lleva en la sangre. Si bien Salma dejó ver que no estaba sola en este día tan especial, prefiere mantener la privacidad de su familia y no dejó ver si estuvo acompañada en ambas ocasiones por su esposo y su hija, Valentina Pinault.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.