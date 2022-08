¡William Levy subasta sus besos! ¿Cuánto pagaron por estar tan cerquita de él?

Por donde pasa, William Levy arranca suspiros y sus fans españolas no han sido la excepción. Desde que llegó a tierras europeas hace ya un par de meses para grabar la serie Montecristo, el galán de telenovelas es toda una sensación, por lo que subastar uno de sus besos fue una exitosa idea para la 13a edición de la Gala Starlite de Marbella, organizada por Antonio Banderas junto a la empresaria y filántropa Sandra García-Sanjuán.

William apareció en la gala con un traje negro y corbata de moño, nada más para lucir elegante en un evento en el que tres de sus besos eran de los artículos más deseados en la lista de la subasta. Y es que, al verlo actuar, a más de una se le ha antojado un apasionado beso de William, un sueño que la noche de este lunes tres afortunadas hicieron realidad.

Pero, ¿cuánto cuestan los besos de William Levy? Luego de un alboroto por probar los labios del también modelo, las tres mujeres que lograron comprarlos pagaron seis mil euros, luego 10 mil y el último se fue en 12 mil.

Al final y un poco más serio, William dio un discurso de agradecimiento frente a los asistentes, un público lleno de celebridades internacionales que cada año se dan cita en esta gala para recaudar fondos que son destinados a diferentes obras benéficas. “Estoy muy agradecido con toda la gente en España que me ha dado la bienvenida. Nunca me esperé esto al empezar a grabar Montecristo, la verdad que ha sido una diferencia especial”, expresó. Y continuó: “Cuando ayudo lo hago de corazón y para brindar un poco de lo que Dios y el público me ha dado a mí”.

Una visita de lo más especial

Una semana atrás, William Levy recibía una visita única, la de su hija Kailey. La pequeña de 12 años y su mamá, Elizabeth Gutiérrez viajaron a Madrid, y aprovecharon para recorrer el lugar de lo más felices en calidad de turistas. “Love u forever K”, escribió la actriz junto a algunas postales de este viaje. Y aunque William no aparece en ninguna de las fotos, la niña pudo haber pasado un increíble tiempo junto a papá en esta maravillosa experiencia de grabar en España. ¡Un verano inolvidable!

Un poco más discreto sobre su vida personal, Levy se ha limitado a compartir los lugares que visitó hace unas semanas, en donde quedó cautivado por la vista, la historia y el color.